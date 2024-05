Sam Lake sarà al Summer Game Fest 2024: le espansioni di Alan Wake 2 sono in arrivo?

Sam Lake ha lasciato intendere che sarà presente al Summer Game Fest 2024, e molti pensano che Remedy Entertainment salirà sul palco dell'evento per presentare le espansioni di Alan Wake 2. Sarà davvero così?

Per il momento è tutto estremamente vago: l'autore e game director finlandese ha utilizzato l'ormai ben nota emoticon degli occhioni in risposta al messaggio in cui Geoff Keighley ricorda che mancano ormai solo tre settimane al Summer Game Fest 2024.

Sappiamo però per certo che Alan Wake 2 riceverà due espansioni a pagamento, oltre a una serie di DLC gratuiti, e Remedy Entertainment non ha ancora presentato ufficialmente questi contenuti.

Il palcoscenico del Summer Game Fest 2024 si pone dunque come il luogo migliore per annunciare le espansioni dello straordinario survival horror, che immaginiamo faranno il proprio debutto quest'anno.