Paper Mario: Il Portale Millenario è il gioco più atteso da Famitsu

Contestualmente Sand Land è comprensibilmente uscito dalla classifica, essendo ormai disponibile (la stampa lo ha accolto con voti discreti ), mentre fra le new entry segnaliamo senz'altro Shin Megami Tensei V: Vengeance, che troviamo in decima posizione ma immaginiamo salirà rapidamente .

Paper Mario: Il Portale Millenario è il gioco più atteso dai lettori della rivista giapponese Famitsu : con l'approssimarsi della data di uscita, fissata al 23 maggio in esclusiva su Nintendo Switch, l'atteso remake ha superato Monster Hunter Wilds e il misterioso Pragmata.

Un rifacimento molto atteso

Lo stile di Paper Mario: Il Portale Millenario

Torniamo però a parlare di Paper Mario: Il Portale Millenario, visto che si tratta di un remake particolarmente atteso dai fan della serie Nintendo. Arriva infatti vent'anni dopo l'originale per GameCube, con l'intenzione di rinnovare l'esperienza non solo dal punto di vista tecnico.

Al comando di Mario, nel gioco dovremo attraversare il Regno dei Funghi in versione cartacea per salvare ancora una volta la principessa Peach, immancabilmente rapita da Bowser. Per riuscire nell'impresa, tuttavia, dovremo aprire il leggendario Portale Millenario...

In attesa della recensione, avete letto il nostro provato di Paper Mario: Il Portale Millenario?