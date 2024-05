Black Myth: Wukong, un nuovo trailer per l'evento cinese WeGame Tonight 2024

Black Myth: Wukong è stato mostrato con un nuovo trailer da Game Science, realizzato in occasione dell'evento cinese WeGame Tonight 2024: una rapida e spettacolare carrellata che include combattimenti e situazioni inaspettate.

Divenuto il gioco più desiderato su Steam dopo il lancio di Hades 2, Black Myth: Wukong farà il proprio debutto il prossimo 20 agosto nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S: l'attesa sta per terminare e l'entusiasmo dei fan comincia a crescere, prevedibilmente.

Come si vede anche nel video, questo promettente soulslike ci metterà al comando di Sun Wokong, il leggendario Re Scimmia dell'antico romanzo "Il Viaggio in Occidente", che viene risvegliato dalla roccia per portare a termine una missione.

Lungo il cammino dovrà però affrontare tantissime insidie, nemici mostruosi sempre più forti ed enormi boss come quelli che si vedono appunto nel trailer pubblicato in occasione del WeGame Tonight 2024.