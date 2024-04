Sand Land, voti discreti per il gioco tratto dal manga di Toriyama

Sand Land ha portato a casa voti discreti sulla stampa internazionale: il gioco tratto dal manga di Akira Toriyama, prodotto in contemporanea con la serie animata disponibile su Disney+, è stato accolto con giudizi positivi ma non troppo.

Noisy Pixel - 9

Hey Poor Player - 9

But Why Tho? - 8,5

Dot Esports - 8,5

Push Square - 8

GAMINGbible - 8

Pure Xbox - 8

VideoGamer - 8

Multiplayer.it - 7

Shacknews - 7

Voxel - 6,5

IGN - 6

NME - 6

GGRecon - 5

Come capita spesso per i titoli più controversi, le valutazioni passano dall'eccellenza all'insufficienza, ma la verità in genere sta nel mezzo: ne abbiamo parlato appunto nella nostra recensione di Sand Land.