One Piece Stagione 2: l'anno di uscita è indicato da un nuovo report

One Piece è stato un grande successo per Netflix, ma ovviamente è necessario replicare il risultato con una seconda stagione. Non abbiamo ancora informazioni precise su di essa, ma ora - tramite un report - è stato svelato che One Piece tornerà nel 2025.

Secondo il report, le riprese per la seconda stagione di One Piece inizieranno nel giugno 2024. L'informazione proviene da What's On Netflix ed è stata corroborata da Production Weekly. Pare inoltre che in totale siano previsti 7 mesi di lavori per le riprese, con una conclusione prevista per il gennaio 2025.

L'idea quindi è che l'uscita sia prevista per l'estate 2025. Chiaramente si tratta di un mix di rumor e speculazioni, non di informazioni ufficiali di Netflix, ma i tempi di produzione combaciano con quelli della prima stagione di One Piece.