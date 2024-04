PUBG Battlegrounds ritorna al 2017 con Erangel Classic: date e dettagli dell'evento nostalgico

Tra le caratteristiche confermate che torneranno con la vecchia mappa ci sono: il clima piovoso e nebbioso, l'isola pre-partita con un aereo abbattuto, una riduzione del rinculo delle armi (non identico alla versione originale, in ogni caso), l'interfaccia utente classica e la pistola tommy nei care package. Tuttavia, le moderne modifiche al gameplay faranno parte di questa esperienza OG, e le note della patch saranno più precise a partire dal 13 maggio.

Vecchie mappe che ritornano

Una delle aree di Erangel Classic

L'idea di riproporre una vecchia mappa all'interno di un battle royale non è certo nuova. In molti casi è stato fatto qualcosa del genere e uno dei più rumorosi e facili da ricordare è quello di Fortnite.

Il gioco di Epic Games ha infatti proposto un'intera stagione "OG" nella quale è stata riproposta la prima mappa del gioco. Il successo in tal caso è stato enorme, anche perché i giocatori hanno dato sfogo alla propria nostalgia. Probabilmente il team di PUBG: Battlegrounds spera di ottenere gli stessi risultati.

Ovviamente non si guarda solo al passato. Infatti PUBG: Battlegrounds mira a evolversi con il passaggio all'Unreal Engine 5 che permetterà di inserire nuove funzioni, oltre che migliorare la qualità grafica. Non è però chiaro se la nuova versione sarà disponibile solo per PC o anche per console.