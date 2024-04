Paper Mario: Il Portale Millenario, abbiamo provato un grande ritorno su Switch

Le discussioni intorno a ogni nuovo Paper Mario girano quasi tutte intorno a uno snodo cruciale che si sviluppa pressappoco così: bla bla bla, sì, sì, bello, per carità... ma. Sì, sì, il tocco di Nintendo... ma. È quella congiunzione coordinativa che li frega, seguita spesso da tre paroline magiche: Il Portale Millenario. Oppure The Thousand-Year Door, se preferite il titolo in inglese. Sì, sì, bello The Origami King... ma Il Portale Millenario, eccetera, ci siamo capiti. È un gioco che si ricordano soprattutto i vecchietti perché nei prossimi mesi compirà ventiquattro anni e Nintendo, presa ultimamente da un'irrefrenabile nostalgia, ha ben pensato di portarlo su Switch il prossimo maggio, proprio come ha fatto con Super Mario RPG lo scorso anno.

Remake o remastered?

Goombella e il dottor Goombenstein saranno i nostri primi alleati a Fannullopoli

Rigiocare a Paper Mario: Il Portale Millenario oggi, nel 2024, è stato come fare un viaggio nel tempo... ma più che altro perché non è cambiato tantissimo rispetto al titolo che ricordavamo su Gamecube. Siamo nel campo di Super Mario RPG, per intenderci, poiché questa nuova edizione non è altro che una bella riverniciata che ne modernizza il look e la qualità della vita. La differenza con Super Mario RPG, però, sta nel fatto che Il Portale Millenario non era solo un GDR più moderno già in partenza ma anche più semplice da aggiornare.

Il 3D che scimmiotta la carta stampata e che fa sembrare tutto un libro pop-up interattivo è stato sicuramente più facile da portare su Switch rispetto al 2D renderizzato di Super Mario RPG, e infatti questo Paper Mario del 2024 è davvero molto somigliante alla sua controparte di vent'anni fa: Nintendo si è limitata ad affilare la definizione delle immagini, a snellire l'interfaccia, a migliorare la risoluzione e a rimasterizzare la colonna sonora. Il che sembra poco ma in realtà fa una sensibile differenza, perché il nuovo Paper Mario, grazie proprio alla sua veste stilizzata, appare un gioco ancora oggi freschissimo, specie se giocato sullo schermo di Switch OLED coi suoi colori sgargianti.

La serie non dovrebbe avere bisogno di presentazioni: cominciata nel lontano 2000 su Nintendo 64, è finita nelle mani dello sviluppatore Intelligent Systems (quello di Fire Emblem, per intenderci) quasi per caso dopo che la grande N aveva provato ad affidarla prima a Square per il suo ottimo Super Mario RPG - ma all'epoca erano impegnati su Final Fantasy - e poi agli HAL Laboratory di Kirby. L'idea era quella di offrire ai giocatori un JRPG di "ingresso", semplice e spensierato, ragion per cui si era pensato al look cartaceo perché, prima di tutto, esprimeva meglio la simpatia dei personaggi, e poi perché Nintendo supponeva che il pubblico si sarebbe potuto stufare presto della corsa al 3D che caratterizzava quegli anni.

Paper Mario negli anni si è trasformato: passando di generazione in generazione, di console in console, ha tentato nuove strade che non sempre hanno convinto critica e pubblico, cercando soluzioni alternative e maggiormente sofisticate che hanno finito per sacrificare proprio quegli elementi che rendono Il Portale Millenario la massima espressione della serie e che solo di recente sono riaffiorati nell'ottimo The Origami King del 2020.

Il Portale Millenario ha una componente GDR più classica rispetto agli altri episodi

La narrativa, prima di tutto. Di solito non bisognerebbe aspettarsi una vera "storia" da un Paper Mario - in fondo, sono GDR più incentrati sul gameplay che sulla narrativa - e tuttavia Il Portale Millenario colpisce fin dai primi minuti con un cast che ruba la scena continuamente a Mario e i suoi amici con dialoghi brillanti, caratterizzazioni sopra le righe e look insoliti: a seguire Mario nella sua avventura sono infatti i suoi nemici storici, dai Goomba ai Koopa, sotto forma di normali abitanti del Regno dei Funghi e, in particolare, della città di Fannullopoli, dove l'idraulico baffuto approda in cerca di Peach. La principessa è infatti sparita mentre cercava un famigerato tesoro ma prima ha inviato a Mario la mappa per localizzarlo.

Con l'aiuto di una serie di pittoreschi personaggi, tra i quali spiccano l'archeologa Goombella e lo svitato Goombenstein, Mario si mette alla ricerca delle Gemme Stella che possono aprire il misterioso Portale Millenario sotto la città. L'avventura ci porta quindi in giro per la regione intorno a Fannullopoli, tra villaggi e sotterranei che rispecchiano gli scenari tipici di un GDR ma strutturati a metà tra un platform e un metroidvania.