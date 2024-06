Il PlayStation Store dà il via alle offerte del Summer Game Fest, ecco i giochi PS5 e PS4 in sconto

Con l'avvicinarsi delle conferenze estive, Sony ha dato il via alle promozioni della Summer Game Fest sul PlayStation Store con tanti giochi PS5 e PS4 più e meno recenti, nonché DLC ed edizioni speciali che potrebbero far gola a più di un utente. Vediamo alcuni degli sconti più interessanti.

Tra le offerte disponibili, segnaliamo Sea of Thieves che a poche settimane di distanza dal debutto su PS5 viene proposto a 29,99 euro, con il 25% di sconto sul totale. Molto interessante anche le promozioni per Resident Evil 4 Remake, disponibile a 29,99 euro nella versione base e a 39,99 euro per la Gold Edition che include i DLC pubblicati, incluso Separate Ways con protagonista Ada Wong.

Passando a tutt'altro genere, l'acclamato Prince of Persia The Lost Crown può essere vostro per 29,99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo canonico. Rimanendo in casa Ubisoft, anche Assassin's Creed Valhalla, Odyssey e Origins sono in promozione, rispettivamente a 17,49 euro, 13,99 euro e 10,49 euro.