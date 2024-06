Luigi's Mansion 2 HD è in arrivo e abbiamo poche ore per prenotare la nostra copia su Amazon

Domani sarà finalmente disponibile Luigi's Mansion 2 HD , la versione rimasterizzata del gioco classico Nintendo, che arriva ora su Nintendo Switch. Il gioco costa 59.90€ ed è la versione italiana e può essere prenotata su . Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Si tratta tecnicamente di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ma ovviamente ormai è improbabile che vi sia uno sconto un attimo prima del lancio. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione, come sempre, che dovrebbe comunque essere rapida.

Cosa offre Luigi's Mansion 2 HD

Questo videogioco propone una grafica rimodernata per Nintendo Switch in HD. Permette di giocare fino a quattro giocatore in modalità wireless locale od online per affrontare la Torre del caos, una modalità che include contenuti che non sono presenti nella avventura principale.

Luigi fa un riposino

Il gioco base mescola elementi di esplorazione e puzzle nei panni di Luigi, che deve entrare in tante stanze, giardini e cimiteri infestati per liberarsi dei fantasmi. Il gioco è ambientato a Cupavalle: lì la misteriosa Luna scura teneva a freno gli spettri è andata in pezzi e il nostro compito è ricomporla.