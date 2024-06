Bioware svela dettagli di Dragon Age: The Veilguard sulla creazione del personaggio e la scelta della fazione

Grazie al coverage di Game Informer, sono arrivati ulterioi dettagli su Dragon Age: The Veilguard da parte di Bioware, questa volta in particolare sulla creazione del protagonista e le varie opzioni che ha il giocatore in questo ambito, non solo dal punto di vista estetico ma anche di quello narrativo.

Per chi si avvicina solo ora alla serie, come nei precedenti capitoli anche in The Veilguard i giocatori avranno la possibilità di creare da zero il proprio protagonista, partendo dal suo aspetto fisico e il volto. In tal senso Bioware ha promesso che il gioco offrirà "centinaia di opzioni". Dopodiché si passa alla selezione di una delle tre classi di partenza, ovvero il ladro, il mago e il guerriero. Ognuna ha tre sottoclassi che specializzano il personaggio sotto ambiti differenti. Ad esempio un guerriero "Champion" è pratico di abilità difensive, mentre lo "Slayer" è un esperto nell'utilizzare armi a due mani o ancora il "Reaper" usa abilità sovrannaturali pericolose.