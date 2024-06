PlayStation Plus offre un bundle di Genshin Impact con 160 Primogemme gratis, ecco quando sarà disponibile

I nuovi giochi del PlayStation Plus di luglio saranno accompagnati anche da un bonus esclusivo per gli abbonati, pensato appositamente per i giocatori di Genshin Impact. Parliamo infatti di un bundle riscattabile gratuitamente dagli iscritti che include varie risorse utili, tra cui 160 Primogemme.

Per chi non lo sapesse, le Primogemme sono valuta necessaria per ottenere nuovi personaggi e armi nel gioco, dunque si tratta di un bonus che probabilmente farà gola a molti giocatori. Non si tratta dell'unica risorsa inclusa, ecco l'elenco completo: