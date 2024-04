Sony brevetta un sistema di auto-play, con avanzamento automatico nei giochi

Ovviamente, come sempre accade con i brevetti non è detto che anche questo si traducano in una funzionalità che verrà effettivamente completata e messa a disposizione del pubblico, ma è interessante notare come Sony stia lavorando a una soluzione del genere, che potrebbe risultare importante in futuro.

Come l'auto-play dei giochi mobile?

Un'immagine a corredo del brevetto

Gli esempi riportati nel documento registrato presso l'ufficio brevetti si riferiscono soprattutto a fasi di gioco in cui è richiesto un po' di grinding, ovvero la ripetizione di sfide e attività che consentano il "livellamento" del personaggio verso l'alto, in preparazione di sfide ulteriori.

Il sistema di gioco automatico dovrebbe dunque servire per coprire queste parti di gameplay che potrebbero risultare più noiose, oppure anche semplicemente per non incappare nella frustrazione di una parte di gioco particolarmente complessa da attraversare.

L'auto-play, in effetti, è già un sistema molto diffuso nei MMORPG e soprattutto nei giochi mobile in cui la ripetizione di azioni può essere estenuante, dunque questo sistema di Sony sembrerebbe una sorta di traduzione di tale soluzione in ambito console, ma attendiamo di vedere cosa potrà venire fuori, anche perché i titoli con meccanismi ripetitivi come i gacha mobile o similari non sono ancora diffusissimi su console.