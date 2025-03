Sakurai, director di Smash Bros., ha commentato il Nintendo Direct di oggi: il suo nuovo gioco sarà presente?

Non sappiamo cosa possiamo aspettarci dall'evento odierno, ma il director Masahiro Sakurai - famoso soprattutto per Smash Bros. - ha condiviso l'annuncio sui social, causando una serie di speculazioni.

Il messaggio di Sakurai in risposta al Direct

Sakurai ha commentato tramite Twitter il post di Nintendo dedicato al Direct, con una breve scritta in giapponese. Secondo varie traduzioni di utenti del social, compresi dei giapponesi che hanno dato una spiegazione in inglese, il suo messaggio significa semplicemente "mmm, capisco" o qualcosa di simile.

Il suo tweet ha rapidamente ottenuto 4,4 milioni di visualizzazioni (al momento della scrittura) e oltre 47.000 Mi Piace. Il pubblico si sta ovviamente scervellano sul significato del suo messaggio.

L'idea in rete è che Sakurai di norma non commenta questi annunci se nella presentazione non è coinvolto un videogioco al quale è connesso. Non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, ma i fan hanno le proprie speranze, su tutte un nuovo Kid Icarus.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo scorso autunno, Sakurai aveva confermato che stava lavorando a un nuovo videogioco, ma ancora non ha condiviso nulla a riguardo. Forse avremo notizie a riguardo durante il Direct. Per ora sono solo speculazioni, in ogni caso. Per fortuna non dovremo attendere molto prima di scoprire se vi è un significato dietro queste parole. Ecco a che ora andrà in onda il Nintendo Direct.