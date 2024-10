L'autore di Smash Bros sta lavorando a un nuovo gioco, ha svelato nell'ultimo video della sua serie su YouTube

Proprio alla fine del video conclusivo della sua serie di interventi su YouTube, è invece emersa la rivelazione inaspettata: Sakurai ha un nuovo progetto in mente, che potrebbe tradursi nella creazione di un gioco nuovo, di cui ancora non sappiamo nulla.

Questo rappresenta una notevole sorpresa perché Sakurai si trova di fatto in pausa dallo sviluppo videoludico e sembrava essersi alquanto ritirato dalla scena della lavorazione attiva di nuovi progetti per concedersi un po' di riposo e dedicarsi anche alla sua attività di youtuber , che peraltro si è anche rivelata piuttosto fruttuosa.

Un nuovo Smash Bros? Forse no

Non è chiaro se lo sviluppo sia effettivamente partito: il designer ha riferito di aver preparato una presentazione per il suo nuovo gioco, dunque a quanto pare si parla di un processo di pitch per il nuovo progetto, ovvero una proposta al publisher, ma considerando la carriera pregressa di Sakurai è facile pensare che nessuno dirà di no al suo gioco.

Dopo la fine dei lavori su Super Smash Bros. Ultimate, che sono durati per diversi anni e hanno anche sfinito fisicamente lo sviluppatore, Sakurai ha deciso di dedicarsi alla serie di video su YouTube.

Tuttavia, già durante la lavorazione dei video, l'autore di Smash Bros. stava già elaborando le sue idee per il nuovo gioco, che verosimilmente verrà proposto a Nintendo, sebbene non ci siano ancora informazioni precise al riguardo.

Non è scontato che si tratti di un altro capitolo nella serie, tuttavia, considerando come Sakurai sembri essere piuttosto stanco del franchise, dunque è probabile che abbia deciso di provare qualcosa di completamente nuovo, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.