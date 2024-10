Liar's Bar è il nuovo fenomeno PC su Steam, con più di 100.000 giocatori contemporanei

Liar's Bar è l'ultimo fenomeno su Steam di quest'anno, che sta crescendo giorno dopo giorno. Attualmente ha superato i 100.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma. Ma cosa racconta questo gioco con i personaggi che sembrano usciti da Zootopia?

Lanciato in accesso anticipato il 2 ottobre, Liar's Bar è un gioco multiplayer in prima persona in cui quattro giocatori si ritrovano per giocare a carte in un bar malfamato. Possono affrontarsi in due modalità differenti: Liar's Dice e Liar's Deck; con l'obiettivo di bluffare e sfidare chi mente. Perdere costringe a bere del veleno o a tentare la sorte con la roulette russa, con le ovvie conseguenze del caso.