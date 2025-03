Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato ed è vicinissimo! Vediamo data e ora dell'evento

Il messaggio ufficiale pubblicato dalla compagnia è categorico sui contenuti: non si parlerà di Nintendo Switch 2 ma conterrà comunque ben 30 minuti di annunci e novità riguardanti l'attuale Nintendo Switch , dando un'idea di quello che ci riserveranno i prossimi mesi della console in questione, ancora decisamente in corsa.

Non si parlerà di Nintendo Switch 2

Il 27 marzo alle 15:00 ci aspetta dunque una buona mezz'ora di novità tutte incentrate sull'attuale Nintendo Switch, che dovrebbe avere ancora un bel po' da offrire, nonostante sia in procinto di cedere il passo alla nuova console, anche perché la transizione tra una e l'altra sarà probabilmente lunga.

Difficile avere idea dei contenuti di questi 30 minuti di Nintendo Direct, considerando che probabilmente verranno evitate sovrapposizioni con gli annunci del prossimo evento, cosa che potrebbe mettere in dubbio la presenza di Metroid Prime 4.

Tuttavia, ci sono ancora svariati giochi in arrivo per Nintendo Switch quest'anno, dunque possiamo pensare che si tratti di una presentazione incentrata sui giochi del 2025 per l'attuale console Nintendo, dunque le possibilità sono molteplici.

Considerando la tempistica e le recenti voci di corridoio, in molti sperano anche nella presenza di Hollow Knight Silksong, anche se è possibile che il titolo in questione sia legato maggiormente a Microsoft in termini di promozione, ma non è comunque da escludere un possibile annuncio, considerando i movimenti sospetti emersi in questi giorni sul gioco di Team Cherry.

Per il resto, ci sono tanti titoli che potrebbero trovare spazio nel Nintendo Direct di domani, come Leggende Pokémon: Z-A, FANTASY LIFE i: La ragazza che ruba il tempo, Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore e Dragon Quest I and II HD-2D Remake, tanto per menzionarne alcuni.