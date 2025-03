Un film di Palworld, ma anche un anime e una serie TV: le proposte non sono mancate visto il successo

Poco più di un anno fa, Palworld - il "Pokémon con le pistole" - è esploso su Steam e su Xbox, aumentando poi il proprio successo con l'arrivo su altre piattaforme. Oramai però avere tra le mani un videogioco in grado di vendere decine di milioni di copie non significa solo fare molti soldi, ma significa anche disporre di una IP multimediale.

Le parole del communication director di Palworld

Le informazioni sono state condivise dal communication director John "Bucky" Buckley, che ha parlato di Palworld alla Game Developers Conference che ha avuto luogo a San Francisco di recente.

"Subito dopo l'uscita di Palworld, tutti ci hanno proposto ogni idea possibile e immaginabile". Secondo Buckley, Pocketpair ha avuto "molte conversazioni in merito, molte discussioni, molte: "Cosa faresti tu? Come lo faresti? Chi è la persona giusta per farlo?".

Ma per il momento non ci sono notizie di una serie televisiva o di un film su Palworld o di qualsiasi altro spinoff transmediale. "Al momento non c'è nulla da annunciare", ha detto Buckley, aggiungendo però: "Stiamo sempre pensando a queste cose".

Ora come ora, un po' tutti i successi videoludici stanno stringendo accordi per la realizzazione di prodotti televisivi o cinematografici. Parliamo di giochi come Vampire Survivor, Dredge, Pacific Drive, Split Fiction e non solo.