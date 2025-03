Se il Nintendo Direct di Switch 1 sarà deludente, per Nintendo potrebbe essere un bene

La nostra prima impressione è che si rivelerà uno degli eventi più importanti per Nintendo e ancora di più per chi deve ancora decidere se comprare Nintendo Switch 2 al lancio .

Secondo i più recenti rumor - da prendere con le pinze ma provenienti da fonti che si sono rivelate affidabili in passato - a breve termine sarebbe in arrivo un Nintendo Direct . No, non parliamo di quello del 2 aprile dedicato a Switch 2, ma un altro evento che si focalizzerà sull'attuale console della casa di Kyoto.

La situazione di Nintendo, in mezzo a due generazioni

Nintendo Switch è stata una console dall'enorme successo. Non solo ha piazzato un enorme numero di unità, ma ha anche portato a vendite software notevoli, con vari titoli first party in grado di vendere più di dieci milioni di copie. Alcuni di questi sono anche parte di saghe che, per quanto amate, non hanno mai raggiunto vendite alte tanto quanto hanno saputo fare su Switch.

Questo significa che il pubblico di tale console è pronto a comprare nuovi videogiochi, ma potrebbe non essere pronto a comprare una nuova console, soprattutto considerando che è molto simile a quella che già possiedono. Ovviamente ci sarà un nutrito gruppo di utenti che comprerà al lancio Nintendo Switch 2 senza nemmeno pensarci, così come vi sarà chi non ne ha alcun interesse. Il pubblico più importante però è quello che si trova nel mezzo, quello indeciso, che deve capire esattamente la durata vitale di Switch 1.

Per questo motivo questo presunto Nintendo Direct è fondamentale e, sorprendentemente, per Nintendo potrebbe essere più vantaggioso non proporre un evento particolarmente interessante, dando ovviamente per scontato che la presentazione di Nintendo Switch 2 mostri invece un mucchio di giochi formidabili esclusivi per la nuova piattaforma.

Nintendo è infatti in una situazione difficile. Le vendite hardware - comprensibilmente - sono oramai calate e ha bisogno di vendere il nuovo Switch, ma non può certo abbandonare le potenziali vendite ottenibili sulla vecchia generazione. Abbiamo visto che con i titoli PS4/Xbox One sono ancora oggi in arrivo, a oltre 4 anni dall'uscita di PS5/Xbox Series. Nintendo potrebbe seguire la stessa strategia, producendo il più a lungo possibile titoli cross-generazionali.

Al tempo stesso, l'editore nipponico potrebbe decidere di approcciare la nuova generazione più "aggressivamente" puntando di più sulle esclusive, così da spostare più utenti più rapidamente su Nintendo Switch 2. Considerando che la strategia di Nintendo è di non far calare più di tanto il prezzo dei propri giochi, che vendono per lungo tempo garantendo guadagni regolari, una diminuzione delle vendite iniziale potrebbe essere bilanciata da quella a lungo termine, man mano che nuovi utenti saranno attirati nel nuovo ecosistema. Il tutto ovviamente considerando che Nintendo voglia (e possa) correre questo rischio.

Difficile dirlo, ma se questo Nintendo Direct si dovesse fare, potremmo avere indizi chiari su qual è la strategia Nintendo. Voi che vi aspettate?