I kit di sviluppo di Nintendo Switch 2 sono stati forniti solo agli studi più importanti?

Ciò potrebbe implicare che sono state stabilite delle basi concrete per una seconda ondata di giochi per la nuova console Nintendo, oltre a quelli che verranno probabilmente annunciati nei prossimi giorni.

L'utente che ha riferito queste informazioni sostiene di averle ricevute durante la GDC 2025, e ha aggiunto che successivamente all'evento di San Francisco il numero di studi in possesso di kit di sviluppo per Nintendo Switch 2 sarebbe aumentato .

Se venisse confermata, questa strategia implicherebbe la volontà da parte di Nintendo di focalizzarsi sui team di sviluppo di un certo livello , in particolare quelli che in passato hanno collaborato con la casa di Kyoto per la produzione di esclusive per Switch.

Ormai manca poco

Come sappiamo, il 2 aprile verrà trasmesso un Nintendo Direct dedicato a Switch 2 in cui potremo assistere a una presentazione dettagliata della console, che immaginiamo includerà anche i dettagli in merito alla data di uscita nei negozi e al prezzo.

Chiaramente ci sarà spazio anche per i giochi, e oltre al reveal del nuovo Mario Kart, che ormai diamo per scontato, si presume verrà stilata una lista con la line-up di lancio della piattaforma, composta tanto da titoli first party quanto da produzioni provenienti dalle terze parti.

Queste ultime potrebbero includere conversioni di giochi di recente pubblicazione, ad esempio si sta parlando di Dragon Ball: Sparking! Zero ma l'elenco promette di essere lungo.