EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard potrebbero arrivare presto su Game Pass

C'è un indizio che fa pensare al prossimo arrivo di EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard su Game Pass prossimamente, ed è la loro comparsa con voce separata appositamente legata a "PC Game Pass" all'interno del Microsoft Store, cosa che dovrebbe rappresentare un segnale evidente.

Non è la prima volta che il database del Microsoft Store anticipa novità in arrivo in maniera piuttosto palese, e anche in questo caso l'idea è che i due giochi potrebbero essere presto in arrivo, perché entrambi stanno raggiungendo la giusta tempistica per il lancio all'interno del catalogo di EA Play.

Le nuove voci scoperte su Microsoft Store e riportate da XboxEra si riferirebbero, dunque, all'arrivo dei giochi su EA Play e, di conseguenza, anche su Game Pass Ultimate, considerando che quest'ultimo comprende l'abbonamento di Electronic Arts al suo interno.