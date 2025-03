A quanto pare il lancio di Assassin's Creed Shadows è stato il secondo migliore di sempre per la serie Ubisoft, dietro solo ai numeri totalizzati da Assassin's Creed Valhalla: a confermarlo sono i dati di vendita che VGC ha avuto modo di visionare.

Sempre secondo queste informazioni, le attivazioni su PC hanno costituito il 27% del totale e sembra che Steam abbia giocato un ruolo significativo per il raggiungimento di questa percentuale.

Come già riportato, sulla piattaforma digitale Valve il nuovo episodio si è imposto per il maggior numero di giocatori contemporanei di picco, superando il record stabilito in precedenza da Assassin's Creed Odyssey.

Inoltre Assassin's Creed Shadows ha fatto segnare il miglior debutto di sempre per un titolo Ubisoft su PlayStation Store, è stato il gioco Ubisoft più inserito nella lista desideri e ha generato oltre undici milioni di ore di visualizzazione su Twitch, superando in tal senso anche Valhalla.