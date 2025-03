F1 25 annunciato ufficialmente con trailer in arrivo, svelato il pilota in copertina

In base a quanto possiamo vedere dall'anteprima che segnala la prossima pubblicazione del trailer ufficiale, Lewis Hamilton sembra essere stato scelto come testimonial principale, che dovrebbe essere sulla copertina del gioco, anche se non è ancora chiaro se si tratti della scelta definitiva o per tutte le edizioni previste.

Siamo in attesa del trailer ma intanto è stato praticamente annunciato ufficialmente l'arrivo di F1 25 , la nuova simulazione di guida da parte di Codemasters e EA basata sulla licenza ufficiale del campionato di Formula 1, con un rimando chiaro a quello che dovrebbe essere il pilota in copertina .

C'è già un link per il trailer in arrivo

Viene dunque confermato il fatto che F1 25 sta per essere presentato, in linea con alcuni dettagli che erano stati svelati dal noto leaker Billbil-kun nei giorni scorsi, il quale aveva anche riferito prezzi ed edizioni di questa nuova edizione della simulazione di guida.

Per il momento non ci sono altre informazioni su F1 25, al di là del fatto che chiaramente esiste e sta per essere presentato con un trailer ufficiale: nelle voci di corridoio si parlava anche di una data di uscita fissata per il 30 maggio, con Standard Edition a 59,99€ e Iconic Edition a 79,99€, ma non sono ancora informazioni ufficiali.

In attesa di dettagli, possiamo ovviamente aspettarci che il gioco contenga le licenze aggiornate alla nuova stagione automobilistica e vari miglioramenti tecnici, oltre a probabili contenuti aggiuntivi e nuovi.