YouTube "contro" le copertine esplicite: arrivano le thumbnail sfocate per i contenuti a sfondo sessuale

YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità pensata per incrementare la sicurezza dell'esperienza di ricerca degli utenti. L'iniziativa si concentra sull'introduzione di miniature sfocate nei risultati di ricerca per quelle query che frequentemente conducono a contenuti con tematiche sessuali. Questa fase sperimentale, come comunicato attraverso un aggiornamento nella sezione della Community del sito di supporto di YouTube, è attualmente in fase di implementazione per una porzione limitata di utenti della piattaforma.

L'obiettivo primario di questo test è valutare l'efficacia di tale approccio nel proteggere gli utenti da visualizzazioni involontarie di contenuti che, pur rispettando le linee guida della community di YouTube, potrebbero risultare sensibili per alcuni. La piattaforma intende così comprendere se questa specifica funzionalità contribuisca realmente a una navigazione più sicura e consapevole.