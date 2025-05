L'attore Jeremy Renner di Hawkeye ha rifiutato la Stagione 2: si sente insultato per l'offerta fattagli

L'incidente di Renner ha influito sui soldi proposti?

Il dubbio - venuto a Renner stesso - è che il suo incidente quasi fatale abbia influenzato la cosa. Ricordiamo che nel gennaio 2023 l'attore è stato schiacciato dal suo spazzaneve e si è rotto più di 30 ossa. Come risultato, il 25% del suo corpo è in titanio e ha avuto bisogno di un lungo periodo di recupero.

"Mi sono detto: 'Come prego? Perché? Pensi che io sia solo la metà di me stesso perché sono stato investito? Forse è per questo che volete pagarmi la metà di quanto ho guadagnato nella prima stagione'".

"Non ce l'ho con Marvel, sia chiaro. Questa è la Disney, e nemmeno la Disney vera e propria. Sono solo i conta spiccioli, i contabili. Ho detto loro di andare a quel paese. Voglio dire, è semplicemente un insulto. Quindi non abbiamo raggiunto un accordo".

Renner nei panni di Hawkeye

"Amo ancora il personaggio. Mi piacerebbe ancora interpretarlo, ma ho dovuto difendermi", ha continuato Renner. "Non ho chiesto soldi in più, sia chiaro. Solo di pagarmi quanto ho guadagnato con la prima stagione. Quindi è scoraggiante che non sia successo, ma va bene così. Sono felice di lasciar perdere, perché probabilmente il mio corpo mi sta ringraziando, più e più volte, per non averlo fatto in questo momento. Ma vedremo".

In breve, se Disney e Marvel decidessero di dare a Renner gli stessi soldi della prima stagione, l'attore tornerebbe sui propri passi.

Se siete in cerca di novità sul mondo Marvel e sui videogiochi, potreste anche chiedervi che fine ha fatto Marvel's Wolverine? Insomniac Games risponde.