Spider-Man Miles Morales e The Last of Us 2 risalgono la classifica UK di fine maggio 2021

Gameindustry.biz ci segnala la classifica UK di vendita dei giochi in formato fisico e ci svela che, grazie a una combinazione di offerte e nuove PS5 messe in circolazione, Marvel's Spider-Man Miles Morales ritorna in cima alla Top 10, seguito da The Last of Us 2. Ecco tutti i dettagli.

La classifica di vendita di fine maggio 2021 per il mercato UK è composta nel seguente modo:



Marvel's Spider-Man: Miles Morales Biomutant The Last of Us 2 Resident Evil: Village Assassin's Creed Valhalla Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe FIFA 21 Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Come sempre, la classifica include molteplici titoli per Nintendo Switch che da mesi (se non anni) ottengono ottimi risultati in UK, come Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Kart 8: Deluxe. Più interessante vedere i dati di Miitopia che, con un calo del 45% rispetto alla prima settimana, passa dal secondo al nono posto della Top10. Esce dalla classifica, invece, Mass Effect: Legendary Edition (dal terzo al dodicesimo posto, con un -47%).

Marvel's Spider-Man Miles Morales è in prima posizione

Marvel's Spider-Man Miles Morales ottiene il primo posto per la seconda volta in questo 2021. Le offerte e la disponibilità di PlayStation 5 hanno permesso al gioco di ottenere un +175% per la versione PS5 e un +104% per la versione PS4. Biomutant, nuovo ingresso, è quindi costretto ad accontentarsi del secondo posto: le vendite fisiche sono al 71% su PS4, con un 28% Xbox One e un 1% su PC.

The Last of Us 2 ottiene la terza posizione, ma anche altre esclusive Sony vantano miglioramenti nei risultati. Ghost of Tsushima raggiunge solo la 17° posizione, ma con un aumento delle vendite rispetto alla settimana precedente pari al 604%. God of War, invece, è ben lontano in 37° posizione, ma con un +95% nelle vendite.

