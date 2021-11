New World: nuovo trucco per duplicare l'oro scoperto, il precedente metodo è stato bloccato

New World sembra essere restio ad accettare l'oro dei giocatori. Secondo alcune segnalazioni da Reddit e dai forum ufficiali del gioco Amazon, i giocatori di New World hanno scoperto che è possibile duplicare il proprio oro tramite il potenziamento della città. Questo metodo è stato scoperto dopo il blocco del precedente.

Come segnalato da alcuni giocatori, è possibile visualizzare i potenziamenti della città e richiedere un upgrade qualsiasi: a quel punto, New World dovrebbe far eseguire un pagamento al giocatore, ma così non avviene e l'upgrade non parte. Se ci si disconnette e riconnette, o si aspetta 30 minuti secondo altre segnalazioni, si viene rimborsati dell'oro che non si ha in realtà speso. Ovvero, è possibile ricevere oro gratis, o in altre parole duplicarlo.

Una scena di combattimento tra un personaggio e un orso in New World

Si tratta ovviamente di un grosso problema perché causa il crosso del sistema economico di New World. Nei commenti su Reddit, in modo scherzoso (ma non troppo), alcuni giocatori suggeriscono di iniziare a usare le noci come valuta, oppure le frecce, "così forse diventeranno in qualche modo utili".

Tutto questo segue il blocco della casa d'aste che causava alcuni problemi che permettevano di comprare oggetti senza spendere oro in New World.

Parlando sempre di New World: i giocatori attivi sono quasi la metà rispetto al lancio.