The Elder Scrolls V: Skyrim diventa un gioco da tavolo, in arrivo nel 2022

Skyrim sta per diventare un gioco da tavolo grazie a The Elder Scrolls V: Skyrim - The Adventure Game, un promettente board game realizzato da Modiphius Entertainemnt e in arrivo nel 2022, che, tra le altre cose, avrà anche una storia che farà da prequel alla trama del celebre GDR.

Skyrim - The Adventure Games è un gioco tabletop per un massimo di quattro persone, che dovranno collaborare in sessioni di gioco che in media dureranno tra i 90 e i 120 minuti l'una. I giocatori vestiranno i panni di uno dei sei personaggi presenti nel gioco, ognuno ispirato a una delle razze che popolano le lande di Skyrim: Elfo alto, Elfo scuro, Imperiale, Nord, Orsimer e Khajit. Ogni personaggio avrà un set di affinità e abilità uniche, che garantiranno una certa varietà nel corso delle partite.

Il gioco presenterà diverse avventure da affrontare, una delle quali, come accennato in precedenza, farà da prequel agli avvenimenti del titolo Bethesda. Skyrim - The Adventure Games include un deck di circa 600 carte, che possono arrivare anche a 700 in base alle espansioni addizionali che deciderete eventualmente di acquistare.

La campagna crowdfunding di The Elder Scrolls V: Skyrim - The Adventure Games è attualmente in corso su Gamefound e ha già superato l'obiettivo base di 100.000 sterline prefissato (al momento siamo a poco più di 270.000 sterline). I primi 2.011 finanziatori del progetto (attualmente sono quasi 1.800) potranno ottenere la versione standard del gioco per 68 sterline (praticamente 80 euro) e tutti gli altri a 82 sterline (poco meno di 100 euro), con uscita prevista per agosto del 2022.

Un immagine di The Elder Scrolls V: Skyrim - The Adventure Game

Nel frattempo Bethesda si prepara a festeggiare il decimo anniversario del gioco con The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, di cui di recente ha pubblicato un nuovo trailer che illustra le novità di questa riedizione.