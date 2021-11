Pikmin Bloom: il trailer di lancio italiano è ricolmo di allegria e gioia

Nintendo Italia, tramite il proprio canale YouTube ufficiale, ha condiviso il trailer di lancio di Pikmin Bloom, nuovo gioco mobile per dispositivi iOS e Android. Il gioco è ora disponibile in Italia. Questo video, come potete vedere voi stessi, è ricolmo di gioia e allegria.

Il trailer ci permette di capire qual è la meccanica principale di Pikmin Bloom: camminare. Camminando con il proprio dispositivo facciamo in modo che le piantine dalle quali nascono i Pikmin crescano: quando sono abbastanza grandi, possono essere raccolte per ottenute i Pikmin. Sfruttando i petali dei fiori dei Pikmin, è possibile lasciare delle scie fiorite ovunque si vada.

Pikmin Bloom registra il numero di passi compiuti, il percorso scelto e permette di rivedere le fotografie scattate durante la giornata. Inoltre, è possibile mandare i propri Pikmin in spedizione per raccogliere frutti e piantine. In totale, ci sono sette diversi tipi di Pikmin con caratteristiche uniche. Inoltre, tramite alcuni regali possono essere personalizzati. Inoltre, si può mandare i propri Pikmin a "combattere" contro dei funghi, per ottenere frutti.

Si tratta di un gioco chiaramente votato alla leggerezza e all'allegria. Se volete saperne ancora di più, potete vedere un altro video ufficiale che ne spiega le meccaniche.