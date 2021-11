Pikmin Bloom disponibile su iOS e Android da oggi anche in Italia

Pikmin Bloom è disponibile a partire da oggi anche in Italia per i possessori di dispositivi iOS e Android. Si tratta dell'atteso gioco in realtà aumentata in stile Pokémon GO sviluppato da Niantic.

Dopo l'esordio in Australia, Pikmin Bloom ha dunque guadagnato rapidamente anche terreno, nell'ambito di un rollout fortunatamente più rapido del previsto, e da oggi anche gli utenti italiani potranno provare questa interessante esperienza.

"Aiuta i tuoi Pikmin a crescere, fai sbocciare i fiori e tieni traccia dei tuoi preziosi ricordi. Come? Camminando!", recita la sinossi ufficiale di Pikmin Bloom.

"Che tu stia facendo una breve passeggiata dietro l'angolo o andando al lavoro, oggi è il primo giorno del resto delle tue avventure con i Pikmin! Raduna la tua squadra e intraprendi un viaggio di riscoperta dove ogni passo conta."

Cammina per far crescere più Pikmin. Le piantine da cui vengono i Pikmin crescono a ogni passo che compi. Quando sono diventate abbastanza grandi, coglile per estrarre i Pikmin. Più cammini, più Pikmin si uniranno alla tua squadra!

Cammina per far sbocciare i fiori. Raccogli i petali dei fiori che nascono sulle teste dei tuoi Pikmin e spargili mentre cammini, per lasciare splendide scie fiorite ovunque tu vada.

Cammina per registrare i tuoi ricordi. Quando è sera, dai un'occhiata al numero di passi compiuti e al percorso che hai fatto, e guarda le foto scattate durante la giornata. Non dimenticarti di mandare i tuoi Pikmin in spedizione per raccogliere i frutti e le piantine che hai trovato mentre tornavi a casa!

Tanti Pikmin da conoscere. Ci sono sette tipi di Pikmin in totale, e ognuno di essi ha a le sue caratteristiche uniche. Per esempio, alcuni possono volare e altri sono incredibilmente forti. Quando il vostro livello di amicizia raggiunge una certa soglia, i Pikmin potrebbero portarti in regalo degli oggetti che li aiuteranno a diventare Pikmin decorati.

Affronta le sfide con i Pikmin. I funghi nei paraggi sono un ottimo modo per ottenere molti frutti. Quando ti imbatti in funghi che ti bloccano il passaggio, puoi mandare la tua fidata squadra di Pikmin alla carica per aprirti la strada.