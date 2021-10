Pikmin Bloom su iOS e Android disponibile in Australia, trailer di presentazione

Pikmin Bloom comincia ad essere disponibile sul mercato, al momento con un soft launch registrato in Australia e Singapore, paesi in cui il gioco può già essere scaricato su iOS e Android in attesa dell'estensione del lancio anche a tutto il resto del mondo.

Già lo scorso marzo si era parlato di un'app per iOS e Android in realtà aumentata sui Pikmin e ora il gioco è realtà: si tratta, anche in questo caso, di un'altra interpretazione dell'RPG mobile con innesti in realtà aumentata sulla scia delle produzioni tipiche di Niantic, come Pokémon GO e Harry Potter: Wizards Unite.

Abbiamo anche visto i primi dettagli su gameplay e modalità: si tratta di trovare Pikmin in giro per il mondo, camminando attraverso luoghi reali con lo smartphone. Muovendoci nella realtà è possibile accumulare energia che serve per la cattura delle creaturine.

Una volta cresciuti, i Pikmin possono essere aggiunti alla squadra e accumulare frutti da trasformare in nettare, che come nella serie principale è il "carburante" per lo sviluppo di foglie, germogli e fiori. I petali dei fiori vengono utilizzati in una modalità specifica e cambiano a seconda del colore del Pikmin che li ha ottenuti.

Possiamo vedere più precisamente di cosa si tratti guardando il nuovo trailer di presentazione riportato qui sopra, con il fondatore di Niantic, John Hanke, a spiegare di cosa si tratti: ancora più degli altri titoli AR, Pikmin Bloom è proprio studiato per far muovere i giocatori. Tutte le attività del gioco sono studiate intorno al concetto della camminata e della vita all'aria aperta.