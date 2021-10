Nintendo Switch Online: 38 giochi N64, 52 per Mega Drive e altre console in arrivo?

Stando alle informazioni ottenute da un dataminer, il catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo in futuro potrebbe espandersi con ben 38 giochi per N64 e 52 per Sega Mega Drive. Inoltre potrebbero arrivare sul servizio altre console virtuali.

Da ieri è disponibile in Europa Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, il nuovo tier di abbonamento del servizio online di Switch che permette di giocare ai classici di Nintendo 64 e Sega Mega Drive, nonché all'espansione Happy Home di Animal Crossing: New Horizons senza doverla acquistare.

Nintendo ha già anticipato l'arrivo di altri titoli N64, come The Legend of Zelda: Majora's Mask e F-Zero X, ma a quanto pare c'è molta più carne al fuoco. MondoMega analizzando i file delle app di N64 e Sega Mega Drive ha trovato una lista dei giochi già disponibili e quelli in arrivo. Stando alle sue informazioni dunque dovrebbero arrivare altri 38 giochi N64, tra cui Super Smash Bros., Wave Race e Mario Party, oltre al già confermato Majora's Mask. Per Sega Mega Drive, invece, parliamo di almeno altri 52 giochi.

Inoltre, il dataminer ha notato che negli ID dei giochi di Nintendo Switch Online il primo numero ne identifica la console virtuale di riferimento: N64 è 3, Mega Drive è 5, mentre SNES 2. I numeri mancanti tra 1 e 5 potrebbero dunque indicare l'arrivo di altre virtual console per Nintendo Switch Online, come ad esempio Game Boy e Game Boy Color, cosa tra l'altro già suggerita da un insider.

Come al solito prendete con le pinze le informazioni riportate qua sopra, visto che è impossibile verificarne la veridicità e in parte sono basate su congetture. Per saperne di più, non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Nintendo.