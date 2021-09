Nintendo Switch Online: giochi Game Boy in arrivo dopo quelli N64 e Mega Drive, per un rumor

Durante l'ultimo Direct, Nintendo ha annunciato l'arrivo dei classici N64 e Mega Drive con un nuovo tier di abbonamento di Nintendo Switch Online. Secondo Tom Phillips di Eurogamer a questi in futuro si aggiungeranno anche i giochi per Game Boy e Game Boy Color.

Non è la prima volta che si parla di un possibile arrivo dei titoli delle indimenticabili console portatili della casa di Kyoto su Switch, visto che nelle settimane scorse giravano numerosi rumor al riguardo, che ovviamente si sono smorzati dopo l'ultimo Direct.

Tuttavia stando alle affermazioni su Twitter di Tom Phillips di Eurogamer, Nintendo effettivamente ha in programma di aggiungere i titolo Game Boy nel catalogo di Nintendo Switch Online, ma lo farà solo in un secondo momento. A suo avviso infatti la grande N ha dato la priorità al catalogo di N64 e Mega Drive in quanto più allettanti per i consumatori in vista dell'introduzione del nuovo tier di abbonamento.

"N64 e Mega Drive erano le due piattaforme Nintendo Switch Online di cui ho ricevuto informazioni al riguardo insieme a Game Boy e Game Boy Color. Immagino che N64 e Mega Drive vengano lanciate per prime in quanto più allettanti per convincere le persone a effettuare l'upgrade dell'abbonamento."

Detto questo, Phillips in un secondo momento ha affermato di non essere sicuro al 100% che i giochi Game Boy saranno disponibili esclusivamente con il nuovo tier di Nintendo Switch Online. Al riguardo è intervenuto "NateDrake" che al contrario sembra piuttosto convinto del fatto che invece saranno parte integrante dell'abbonamento standard.

"Game Boy e Game Boy Coloro fanno parte dell'attuale piano di abbonamento di Nintendo Switch Online e Nintendo non voleva fondere le due cose."

Nonostante siano informazioni provenienti da fonti note è sempre bene prenderle con le pinze, in attesa di novità ufficiali da parte della grande N. Nel frattempo per ingannare l'attesa potete leggere il nostro speciale sui giochi per Nintendo 64 da giocare assolutamente su Nintendo Switch.