Nintendo Switch Online: giochi Game Boy e Game Boy Color in arrivo, altre conferme

Nintendo Switch Online sembra proprio destinato ad offrire anche giochi Game Boy e Game Boy Color agli abbonati, stando a un'altra conferma del rumor che va ad aggiungersi alle varie altre emerse finora, corroborando ulteriormente l'ipotesi di questo interessante bonus aggiuntivo su Nintendo Switch.

È da tempo che si parla (e si spera, più che altro) di un incremento di piattaforme previste per quanto riguarda il catalogo dei giochi classici offerti gratuitamente agli abbonati a Nintendo Switch Online di mese in mese, e a quanto pare è prossimo l'arrivo di Game Boy e Game Boy Color, considerando che l'informazione viene confermata in queste ore anche da Eurogamer.net, in base a una non meglio identificata "fonte" vicina alla questione.

L'inclusione dei giochi giochi Game Boy e GB Color era emersa già qualche giorno fa, a partire da dall'insider Nate the Hate e sostenuta anche da Nintendo Life, ora dunque una terza fonte si aggiunge al coro, che comincia a diventare convincente.

Al momento, Nintendo Switch Online offre un catalogo di circa 80 giochi NES e 50 SNES attraverso le rispettive app per Nintendo Switch, tutti liberamente scaricabili e giocabili da chi possiede un abbonamento a Nintendo Switch Online. Dopo un avvio a ritmo piuttosto sostenuto, gli aggiornamenti al catalogo sono diventati sempre meno frequenti, peraltro anche caratterizzati da scelte piuttosto bizzarre, come dimostrato anche dai giochi gratis di luglio 2021.

Si spera ancora che Nintendo decida di espandere in maniera sostanziale i cataloghi con l'introduzione di altre piattaforme, o quantomeno offrire qualcosa di simile all'ottima Virtual Console vista su Wii e Wii U, ma per il momento sembra che questo non rientri nei piani della compagnia, che potrebbe però introdurre Game Boy e Game Boy Color a breve, forse in occasione del terzo anniversario di Nintendo Switch Online, che cade proprio a settembre.