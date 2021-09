Crysis Remastered Trilogy ha una data di uscita e vari dettagli

Crysis Remastered Trilogy, la raccolta completa della trilogia classica di Crytek rielaborata tecnicamente, ha una data di uscita fissata per il 15 ottobre 2021 su PC e console, con la trilogia completa disponibile nel bundle e gli episodi singoli acquistabili anche a parte.

Come riferito da Koch Media, che si occupa della distribuzione, Crysis Remastered Trilogy contiene tutti e tre i capitoli di Crysis in versione Remastered, mentre Crysis 2 Remastered e Cyrsis 3 Remastered saranno acquistabili anche individualmente, sempre a partire dal 15 ottobre 2021.

Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile sia in versione digitale che in versione fisica per le piattaforme Xbox e PlayStation. In base a quanto riferito da Koch Media, la versione Nintendo Switch avrà un'edizione fisica ad hoc per Crysis 1, 2 e 3 Remastered e i giocatori riceveranno anche un'esclusiva art card bonus.

Crysis Remastered presenta varie evoluzioni alla grafica originale

Inoltre, venti art card verranno inserite casualmente negli ordini del day one per ogni formato e saranno numerate e autografate dai membri del team di sviluppo.

I titoli inseriti nella Crysis Remastered Trilogy sono stati ottimizzati e migliorati per le console next-gen, soprattutto per quanto riguarda risoluzione e frame-rate. Su Xbox Series X e PlayStation 5, le remaster di Crysis sfruttano la risoluzione dinamica oscillando tra 1080p e 4K a 60 FPS.

Oltre a questo, la rimasterizzazione ha portato ad ulteriori cambiamenti tecnici come un'illuminazione migliorata e personaggi, armi e ambienti visivamente migliorati, oltre a texture ad alta definizione. Per saperne di più, vi rimandiamo al video confronto tra le versioni PS3 e PS5 e al video che confronta le versioni Xbox 360 con quelle Xbox Series X.