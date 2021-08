Crysis Remastered Trilogy: un video confronta le versioni PS3 e PS5

Vediamo questo filmato della Crysis Remastered Trilogy che mette a confronto le versioni PS3 e PS5 del gioco, per far capire il lavoro che è stato svolto in fase di rimasterizzazione. Più precisamente il confronto è tra la versione PS3 e quella PS4 giocata in retrocompatibilità su PS5.

Che dire? L'evoluzione è netta e la qualità grafica è migliorata sensibilmente. Rimane il problema già sottolineato per il videoconfronto tra le versioni Xbox: le versioni migliori in assoluto dei tre Crysis sono quelle PC, su un altro pianeta rispetto a quelle console, quindi avrebbe senso capire cosa è migliorato rispetto a quelle. Comunque sia è un buon modo per capire il salto tecnologico che c'è stato in questi anni e cos'è capace di fare il nuovo hardware.

Per il resto vi ricordiamo che la raccolta Crysis Remastered Trilogy è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Sarà giocabile in retrocompatibilità anche su Xbox Series X e S e PS5.