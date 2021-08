Psychonauts 2 a confronto su Xbox Series X | S, PS5 e PC in un video

Il lancio di Psychonauts 2 è ormai dietro l'angolo, e come al solito in questi casi è apparso in rete un video che mette a confronto il gioco su tutte le piattaforme, incluse Xbox Series X, PS5 e PC.

Come spiegato nella nostra recensione, dove abbiamo tessuto le lodi del nuovo titolo Double Fine, Psychonauts 2 graficamente non è incredibile "ma se andiamo a considerare anche tutti gli altri aspetti, come la composizione dei mondi onirici, ossia la visione che riescono a trasmettere, il loro level design labirintico e fantasioso, anche se sempre rigorosissimo, la moltitudine di situazioni per cui viene impiegato il motore grafico e lo stile e il fascino intrinseco di ciò che viene rappresentato, allora non ce n'è per nessuno e Psychonauts 2 si piazza nettamente in cima al genere."

Appurato ciò, il filmato pubblicato da ElAnalistaDeBits permette di farci un'idea delle differenze che intercorrono tra le varie versioni di Psychonauts 2. Ovviamente quella per PC è la migliore, visto che può vantare un filtro anisitropico, draw distance e ombre di qualità maggiore, configurazione hardware permettendo.

Xbox Series X è la console che vanta i tempi di caricamento più rapidi e grazie alle modalità a 2160p e 60fps e quella a 1440p e 120fps è globalmente la migliore. Dato che non esiste una versione PS5 il gioco sulla console ammiraglia di Sony è praticamente la versione PS4 con i vantaggi dati dalla retrocompatibilità, offrendo una risoluzione di 1440p a 60fps, laddove persino Xbox Series S arriva 1620p e 60fps. Un altro vantaggio delle versioni Xbox è quello di poter sfruttare il VRR, non ancora compatibile con PS5.

Ecco l'elenco completo delle performance su tutte le piattaforme, stando all'analisi di AnalistaDeBits:

Xbox One: 1080p / 30FPS

Xbox One X: 2160p / 30FPS

Xbox Series S: 1620p / 60FPS or 1080p / 120FPS

Xbox Series X: 2160p / 60FPS or 1440p / 120FPS

Playstation 4: 1080p / 30FPS

Playstation 4 Pro: 1440p / 30FPS

Playstation 5: 1440p / 60FPS

Pyschonauts 2 sarà disponibile a partire da mercoledì 25 agosto. Oltre a noi di Multiplayer.it, anche la stampa internazionale ha premiato l'ultima creazione di Double Fine.