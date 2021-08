Riders Republic, un nuovo trailer dedicato alle personalizzazioni

Riders Republic torna a mostrarsi in video, stavolta con un trailer dedicato alle personalizzazioni disponibili nel nuovo titolo prodotto da Ubisoft, in uscita il 28 ottobre.

In concomitanza con l'inizio della beta di Riders Republic, che si svolgerà da oggi al 25 agosto, ecco dunque che la casa francese ci illustra uno degli aspetti più interessanti dell'esperienza.

Potremo infatti utilizzare un semplice ma potente editor per creare il nostro personaggio, modificarne l'aspetto in vari modi differenti e dotarlo di uno stile peculiare, che lo distingua una volta in gioco.

Naturalmente potremo sbloccare ulteriori oggetti estetici come ricompense, andando così a personalizzare non solo il design del nostro avatar ma anche dei suoi attrezzi, per risultati davvero incredibili.

Per saperne di più sul promettente sportivo arcade di Ubisoft, date un'occhiata alla nostra, anteprima di Riders Republic.