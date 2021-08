Gamasutra cambia volto e diventa Game Developer

Gamasutra, sito da venticinque anni punto di riferimento per gli sviluppatori di videogiochi, sta per cambiare volto diventando Game Developer. L'annuncio è stato dato dall'attuale caporedattore Kris Graft sulle pagine di Gamasutra stessa, che ha motivato la scelta con la volontà di eliminare quel nome frutto di fraintendimenti e considerato più da più di qualcuno imbarazzante, per la sua ovvia assonanza con il Kamasutra.

Graft ha raccontato di diverse situazioni in cui il nome Gamasutra è stato frutto di imbarazzo, come quando uno sviluppatore lo ha dovuto citare di fronte a dei rappresentanti del governo per chiedere fondi o come quando un'insegnante di game design lo ha consigliato ai suoi studenti. Inoltre si vuole eliminare quella connotazione da battuta a sfondo sessuale che andava bene nei tardi anni '90, ma che visti i tempi che corrono è poco adatta al contesto che il sito vuole rappresentare e a quello di parte della società tutta.

Quindi a partire da questo giovedì Gamasutra non esisterà più e sarà lanciato Game Developer all'indirizzo gamedeveloper.com (che attualmente ridireziona su Gamasutra) con una grafica completamente rinnovata.

A quanto pare molti sviluppatori hanno preso benissimo la notizia, evidentemente sollevati dal cambio di nome, con il nuovo che appare molto più professionale. Il cambio di nome porterà anche a un cambio al vertice: Graft lascerà il posto di caporedattore ad Alissa McAloon, cui vanno tutti i nostri migliori in bocca al lupo.