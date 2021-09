The Last of Us 2: coppia di anziani vuole assumere qualcuno che gli insegni a giocare

Una coppia di anziani vogliono assumere qualcuno che insegni loro a giocare con PS4 ai videogiochi, primo tra tutti The Last of Us 2. L'offerta di lavoro è stata condivisa su Craiglist.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, la coppia di anziani ha scritto: "Mio marito e io (anziani) cerchiamo un tutor personale che possa venire a casa nostra per insegnarci come giocare con i videogame PS4 - in particolar modo a The Last of Us 2 - con i quali stiamo avendo dei problemi. Siamo anziani. Siamo vaccinati. Dovete essere completamente vaccinati dal covid 19 e dovete mostrarci la vostra tessera. Noi possiamo mostrarvi la nostra. Delle referenze sarebbero gradite."

Continuano spiegando: "Abbiamo bisogno di una persona che conosca i giochi e come utilizzare il controller. Abbiamo bisogno di qualcuno che sia paziente e possa insegnarci senza giudicarci, senza essere frustrato o irritarsi, per due o tre ore. Vogliamo divertirci con questa attività." Diteci, sareste in grado di insegnare a un paio di anziani a giocare a The Last of Us 2? Il lavoro è negli USA, a San José (California): magari qualcuno di voi è in zona.

