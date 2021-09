Kena: Bridge of Spirits su PC, alcune mod migliorano framerate e supporto ultra wide

Kena: Bridge of Spirits su PC comincia già ad ottenere un notevole supporto da parte della community di modder, con il rilascio di alcune mod che migliorano già diversi aspetti del gioco come il framerate delle scene d'intermezzo e il supporto per la visualizzazione ultra wide.

La questione delle cutscene è un po' controversa: Ember Labs ha optato per una soluzione piuttosto particolare, visualizzando le scene d'intermezzo a 24 fps e costruendole non in tempo reale, almeno per quanto riguarda alcune di queste.

Si tratta di una decisione molto in linea con il tono cinematografico che gli sviluppatori hanno voluto dare ad alcune di queste sequenze, tuttavia alcuni utenti hanno trovato lo stacco dai 60 fps del gioco ai 24 un po' troppo drastico.

La mod in questione, visibile a questo indirizzo su NexusMods, non parifica la questione ma raddoppia il framerate delle scene d'intermezzo, portandolo da 24 a 48 e creando così uno stacco meno netto con il fluire dell'azione di gioco, anche se ovviamente la questione va un po' a gusti.

La seconda mod introduce invece alcune correzioni al supporto per la visualizzazione in ultra wide: vengono rimosse le barre nere dalle scene d'intermezzo e viene corretta la riduzione del campo visivo, con test eseguiti sulle risoluzioni 2560x1080, 3840x1080 e 5760x1080. Il tutto può essere trovato su PCGamingWiki.

Abbiamo avuto un'ottima impressione del gioco nella recensione di Kena: Bridge of Spirits, che nell'analisi di Digital Foundry è risultato meglio su PC rispetto a PS5.