Marvel's Guardians of the Galaxy: nuovi trailer dedicati a combattimenti ed esplorazione

Eidos-Montréal ha pubblicato due nuovi video di Marvel's Guardians of the Galaxy, dove il Senior Gameplay Director Patrick Fortier offre degli approfondimenti su come sfruttare in maniera efficace le abilità dei vari Guardiani nei combattimenti e le fasi esplorative del gioco.

Come spiega Fortier, le personalità distinte dei Guardiani giocano un ruolo fondamentale negli scontri, con abilità e specialità uniche che i giocatori dovranno imparare a sfruttare alla perfezione, per avere la meglio sui numerosi nemici che incontreranno vagando per il cosmo. Rocket è lo specialista in esplosioni multi-target del gruppo, Groot funge da difensore e guaritore, Drax è una palla da demolizione ambulante, Gamora infligge danni terrificanti a bersagli singoli e Star-Lord, ovviamente, è il loro "cosiddetto" leader versatile.

Come spiegato nel secondo video, i giocatori di Marvel's Guardians of the Galaxy avranno anche il compito di mantenere i propri compagni sulla giusta strada mentre esplorano una pletora di leggendarie località dell'universo Marvel a bordo della Milano. Come dei veri leader dovranno prendere decisioni e affrontarne le conseguenze. Avranno grande importanza anche le scelte nelle conversazioni, nella distribuzione dei punti abilità e in molti altri casi.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW e in versione cloud su Nintendo Switch a partire dal 26 ottobre 2021. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere le nostre impressioni sul titolo Eidos-Montreal.