FIFA 22 FUT: trailer dei giocatori "Da tenere d'occhio" della Premier League

EA ha pubblicato un trailer dedicato a FIFA 22 che ci mostra i giocatori "Da tenere d'occhio" in FUT 22. Precisamente, il filmato si concentra sulla Premier League inglese. Potete vedere il video ufficiale qui sopra.

I giocatori mostrati nel video di FIFA 22 "Da tenere d'occhio" sono Jack Grealish, Romelu Lukaku, Ibrahima Konaté, e Cristiano Ronaldo. Il set di carte "Da tenere d'occhio" celebrano le più grandi acquisizioni estive del mercato calcistico. Questa carte dinamiche sono "particolarmente eccitanti", dalle parole di EA, in quanto potrebbero essere potenziate durante la stagione di FIFA 22, a seconda delle performance dei giocatori reali.

FIFA 22: uno stadio con uno striscione del Manchester United

Vi ricordiamo che FIFA 22 sarà disponibile a partire dal 1° ottobre 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia e su Nintendo Switch (quest'ultimo in versione Legacy Edition). Abbiamo inoltre pubblicato la nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che "FIFA 22 arriva sul mercato con una formula sostanzialmente invariata rispetto agli scorsi anni. EA Sports ha lavorato per migliorare il gioco in ogni suo aspetto, mantenendone intatto, ovviamente, il DNA."

"Quindi grande attenzione a FUT e un marcato accento sulla fase offensiva e la spettacolarizzazione dello sport, con le difese e i centrocampo a fare da spettatori non paganti. Il tutto è messo nelle mani dei giocatori che, se abbastanza bravi, saranno in grado di raggiungere la porta con facilità, con manovre ariose e dribbling eleganti. Gli altri dovranno adattarsi o rifugiarsi nelle tante modalità single player dove, grazie alle slide e una buona intelligenza artificiale, potranno plasmare il gioco a loro immagine e somiglianza. Si tratta, quindi, di un pacchetto solido e completo, forse il più solido e completo sul mercato, che si poggia su di un gameplay che si è evoluto, ma che è ben riconoscibile e riconosciuto, nel bene e nel male."