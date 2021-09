Intel Arc: nuovi dettagli sulla nomenclatura delle GPU Intel in arrivo nel 2022

A quanto pare la nomenclatura specifica delle GPU Intel Arc corrisponde al nome della serie, come già visto in altri casi. A rivelarlo un documento pubblicato dal leaker momomous che delinea l'utilizzo corretto dei nomi dei prodotti della prima serie Alchemist e indica come corretta la formula Intel Arc a-series.

Ed ecco probabilmente spiegato il motivo della scelta per le prime quattro serie di GPU Intel dei nomi in ordine alfabetico Alchemist, Battlemage, Celestial e Druid, di cui abbiamo già parlato in questo speciale che include parte delle caratteristiche, . Secondo momomous infatti ci troveremo di fronte alle serei Da aXXX, bXXX, cXXX e dXXX, con una perfetta progressione che renderà facile distinguere i nuovi prodotti da quelli precedenti.

Le indicazioni sulla corretta nomenclatura dei prodotti Intel Arc series-a

L'uscita della serie Intel Arc Alchemist è prevista per il primo trimestre del 2022 con un modello di punta da 16 GB di memoria, con 512 EU e 4096 core, che dovrebbe offrire prestazioni vicine alle NVIDIA GeForce RTX 3070. Sotto potremmo invece trovare un modello da 384 EU pensato specificamente per la fascia media e uno da 128 EU con un massimo di 8 GB di memoria da opporre alle NVIDIA GeForce GTX 1600. Ma in questo caso i rumor sono meno concreti di quelli della variante top di gamma, protagonista di leak e indiscrezioni robuste ormai da svariati mesi. Sono invece certi il supporto ray tracing, a quanto pare per tutta la gamma, e l'upscaling XeSS, versione Intel dell'efficace DLSS di NVIDIA, oltre a modelli custom.