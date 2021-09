Resident Evil 4 VR: data di uscita e trailer gameplay svelati da Capcom

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer gameplay di Resident Evil 4 VR, annunciando anche la data di uscita ufficiale: 21 ottobre 2021. Potete vedere il filmato, condiviso da IGN USA, qui sopra.

Il trailer di Resident Evil 4 VR è molto breve, ma ci mostra comunque alcune scene di gioco. Sarà un gioco in prima persona. Il filmato ci mostra Leon che maneggia e ricarica varie armi da fuoco e che interagisce con alcuni puzzle. Sarà probabilmente un modo particolare e nuovo di (ri)vivere un classico.

Sarà interessante capire se Resident Evil 4 VR sarà in grado di trasmettere le stesse sensazioni del gioco originale o se il cambio di piattaforma porterà alla nascita di un'esperienza videoludica completamente nuova. Non ci resta altro da fare se non attendere che il gioco venga pubblicato e sia disponibile per essere provato.

Resident Evil 4 VR sarà pubblicato su Oculus Quest 2 in esclusiva e, come detto, la data di uscita è il 21 ottobre 2021. È stato sviluppato da armature, team texano che ha lavorato a Where the Heart Leads, Ark: Genesis Part 1 e Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle (citando solo i lavori più recenti).

Potete rivedere il primo trailer del gameplay su Oculus Quest 2 di Resident Evil 4 VR qui.