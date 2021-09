Astria Ascending, la recensione

I ragazzi di Artisan Studios , un team fondato in Francia che ha recentemente aperto uno studio anche in Canada, hanno fortemente voluto collaborare tre nomi molto importanti nel panorama dei giochi di ruolo nipponici: uno è Kazushige Nojima , che ha scritto vari Final Fantasy, ma anche un sacco di altri giochi; poi c'è Hitoshi Sakimoto, che ha un curriculum spaventoso e ha composto le musiche di numerosi titoli Square Enix, oltre a quelle dei vari giochi Vanillaware; infine abbiamo Akihiko Yoshida, la matita dietro titoli del calibro di Final Fantasy Tactics o il più recente NieR: Automata. Con queste premesse e l'intenzione di omaggiare l'età d'oro dei JRPG anni '90 e in particolare veri e propri cult come Xenogears, Secret of Mana e Valkyrie Profile, il titolo Artisan Studios ha attirato immediatamente la nostra attenzione, e dopo averlo giocato a fondo possiamo spiegarvi, in questa recensione di Astria Ascending , tutti i suoi pregi e difetti.

Una storia lunga a ingranare

Astria Ascending, gli otto Demigod protagonisti

Sulle qualità di Kazushige Nojima come scrittore si potrebbe fare un discorso veramente lunghissimo, ma limitiamoci a dire che è controverso e che non tutte le sue ciambelle riescano col buco. Com'è normale che sia, ma quando riescono bene sono ottime e si vorrebbe fare il bis. Purtroppo ciò non si verifica con la storia di Astria Ascending e il punto è che non è del tutto colpa sua. La premessa, un po' confusionaria, sarebbe questa: nel mondo di Orcanon vivono le specie più disparate, protette da rappresentanti, chiamati Demigod (in italiano, semidei) che scambiano la loro vita per poteri straordinari e grandi ricchezze: una volta ottenuti questi privilegi, infatti, i Demigod vivono soltanto altri tre anni. Il loro scopo è proteggere il mondo da ogni pericolo, e soprattutto preservare Harmony, che oltre a essere letteralmente l'armonia, è anche il nome della capitale di Orcanon.

Praticamente una squadra di simil Avengers, gli otto protagonisti di Astria Ascending sono il cuore della storia. Essi appartengono a retaggi e specie diverse e si guardano con diffidenza, ma sono costretti a rivedere le loro posizioni quando si cominciano a verificare strani incidenti che sembrerebbero suggerire un'ipotesi catastrofica: gli Astrae, le divinità che rappresentano i misteriosi e sovrannaturali Arbiter, stanno attaccando gli abitanti di Orcanon invece di proteggerli dalle creature ostili chiamate Noise. Indagando, i Demigod scopriranno che ovviamente non tutto è come sembra e dovranno battersi contro nemici che arrivano dai loro stessi passati per assicurarsi il futuro cui avevano rinunciato.

Per farla breve, la storia è davvero interessante e sferra dei colpi di scena davvero notevoli, ma gli sforzi di Nojima sono vanificati da un ritmo estenuante, soprattutto all'inizio: la trama ci mette veramente troppo a ingranare, anche a causa di numerosi dialoghi in inglese che per qualche motivo non è possibile accelerare, e che sono inframmezzati da frequenti e lunghe pause tra una battuta e l'altra.

Non ci sono cinematiche d'intermezzo: la storia è raccontata attraverso i balloon che compaiono sopra i personaggi quasi fossero un fumetto. In questi frangenti, le animazioni sono ridotte all'osso e solo di rado la regia ricorre a zoomate o altri movimenti dell'inquadratura per vivacizzare la narrativa. L'insipido doppiaggio in inglese, poi, non aiuta: ci è sembrato uno dei peggiori che abbiamo ascoltato recentemente, mentre quello giapponese è nettamente migliore e per fortuna si può impostare in qualsiasi momento dal menù delle opzioni.

È un peccato perché la narrativa di Astria Ascending è tutt'altro che scontata, affronta temi interessanti e sorprende per dinamiche inaspettate, specie se si considera il tipo di gioco. I personaggi nel cast sono tutti ben caratterizzati, grazie anche al character design ricercato dell'ottimo Akihiko Yoshida, sebbene forse siano troppi e la sceneggiatura finisca per non dare a tutti il peso che meritano.