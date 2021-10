Marvel's Guardians of the Galaxy brilla nei voti di Famitsu, bene Super Robot Wars 30

Marvel's Guardians of the Galaxy è il gioco con lo score più alto registrato tra le recensioni del nuovo numero di Famitsu, i cui voti sono tutti generalmente piuttosto alti ma con particolare rilievo dato all'action game di Eidos Montreal e Square Enix, oltre a un buon risultato anche per Super Robot Wars 30.

D'altra parte, abbiamo visto come i primi voti di Marvel's Guardians of the Galaxy siano positivi e la bontà della nuova produzione Square Enix era stata rilevata anche nella nostra recensione del gioco, ma evidentemente questo è piaciuto in maniera particolare anche alla celebre rivista nipponica, che ultimamente non lesina ottime valutazioni per parecchie produzioni occidentali.

Marvel's Guardians of the Galaxy conquista dunque un ottimo 36/40, superando così sia Super Robot Wars 30 che Danganronpa Decadence che si fermano entrambi a 33/40, mentre anche Back 4 Blood si porta a casa un'ottima valutazione con un 32/40.

Se non altro, abbiamo un'ulteriore conferma di come la redazione nipponica sia ormai decisamente aperta ai giochi provenienti dall'occidente, vediamo dunque i voti assegnati nel nuovo numero di Famitsu: