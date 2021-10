Offerte Amazon: Tablet Android con custodia, auricolari, penna e tastiera, in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Tablet Android con custodia, penna, auricolari e tastiera inclusi. Lo sconto segnalato da Amazon è di 17€.

Offerta Amazon Tablet 10 Pollici 4GB RAM 64GB ROM Android 10 GOODTEL Tablets Doppia SIM | Doppia Fotocamera 5MP+8MP | WiFi | HD IPS | ... € 135,99 € 118,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questo Tablet Android è di 135.99€. Questo prodotto è stato messo in offerta a inizio mese a un prezzo leggermente inferiore a quello odierno. Quella attuale è comunque un'offerte interessante per chi ha rapidamente bisogno di un tablet con tutti gli accessori già inclusi. Segnaliamo che il pacco include anche una pellicola protettiva, un adattatore OTG (utilizzato per collegare un mouse o una memory stick) e ovviamente il caricabatterie, oltre ai già citati custodia, penna, auricolari e tastiera. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questo Tablet Android propone una RAM da 4GB e uno spazio di archiviazione da 64 GB. Supporta le espansioni di memoria tramite MicroSD (da 4 a 128 GB). La batteria è da 8.000 mAh per una lunga durata. Permette il collegamento con WiFi e Bluetooth. Dispone di una fotocamera anteriore da 5 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP. Lo schermo è da 10 pollici con una risoluzione 1280 x 800.

Tablet Android

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.