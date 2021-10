The Division 2: nuovo update e modalità di gioco rinviati

Il tanto atteso Update di The Division 2, che includerà tra le altre cose una modalità di gioco descritta come completamente inedita per il franchise, è stato posticipato. Inizialmente atteso per la fine dell'anno, la nuova finestra di lancio dell'aggiornamento è fissata a febbraio 2022.

L'update era stato annunciato da Ubisoft lo scorso marzo, nonostante i piani originali della software house fossero quelli di terminare il supporto post-lancio con l'aggiornamento pubblicato a dicembre del 2020.

Nel frattempo il gioco non è stato aggiornato con nuovi contenuti, con gli sviluppatori di Ubisoft Massive che si sono limitati a ripetere le stagioni precedenti. Insomma per lo zoccolo duro dei fan che ancora giocano a The Division 2 questo rinvio si tratta sicuramente di una brutta notizia.

Con un comunicato gli sviluppatori hanno spiegato che il rinvio permetterà di non compromettere il livello qualitativo prefissato da Ubisoft Massive. Infatti l'Update aprirà le porte a nuovi aggiornamenti nel corso del 2022 e si tratta quindi di un progetto piuttosto ambizioso.

The Division 2

"All'inizio dell'anno, avevamo promesso che avremmo continuato a lavorare su The Division 2, facendoci affiancare da alcuni partner interni a Ubisoft per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco. Da quel momento, la squadra ha lavorato alacremente per sviluppare nuovi contenuti e una nuova modalità di gioco, così come alcuni importanti cambiamenti e funzionalità di fine gioco.

Abbiamo sottoposto i nostri progetti a un intenso ciclo di revisioni, con l'intenzione di mantenere sempre alta la qualità dei nuovi contenuti. Il prossimo aggiornamento, infatti, sarà uno dei più ambiziosi di sempre. Siamo certi che sarete entusiasti dei nuovi contenuti, che spalancheranno peraltro le porte a una nutrita serie di nuovi aggiornamenti previsti per il 2022. Detto questo, per garantire che i risultati siano all'altezza delle nostre aspettative, abbiamo deciso di posticipare la nuova stagione con tutti i contenuti annessi, compresa la nuova modalità di gioco, a febbraio 2022.

Con un po' di tempo in più, la nostra squadra di sviluppatori saprà senza dubbio sfoderare un lavoro di grandissima qualità. Ovviamente, nel frattempo continueremo a lavorare alla manutenzione del gioco e alla risoluzione dei problemi più immediati", le parole di Ubisoft Massive.

Nel frattempo gli sviluppatori reintrodurranno l'Allegato Intelligence e dunque mensilmente, fino all'uscita dell'Update, pubblicheranno articoli di approfondimento sulle novità in arrivo. Il primo sarà dedicato a una delle più importanti, ovvero il rinnovamento delle Specializzazioni.