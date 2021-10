PlayStation State of Play di ottobre 2021: seguitelo con noi, stasera su Twitch!

Il nuovo State of Play su PS5 e PS4 di ottobre 2021 si terrà proprio questa sera, 27 ottobre 2021 alle ore 23:00, e potrete seguirlo insieme a noi sul canale Twitch di Multiplayer.it con un inizio anticipato, commenti a caldo e chiacchiere assortite.

L'appuntamento è dunque per questa sera sul nostro canale Twitch un po' prima dell'avvio dell'evento: a partire dalle ore 22:00 potete già ritrovarvi online con Vincenzo e Pierpaolo, che introdurranno i possibili argomenti e titoli presenti all'interno dell'evento di presentazione, per poi arrivare al succo della questione.

A partire dalle ore 23:00 trasmetteremo in diretta lo State of Play di ottobre 2021, che si prospetta molto interessante perché dovrebbe parlare proprio delle prossime novità in arrivo su PS5 e PS4, con la presentazione di giochi per entrambe le console, forse previsti già per i prossimi mesi.

Tutto quello che sappiamo, per il momento, è che il nuovo State of Play durerà 20 minuti e sarà interamente concentrato sui giochi third party per PS5 e PS4. Non si sarà dunque spazio per le esclusive interne da parte di Sony: non vi aspettate God of War Ragnarok o Horizon Forbidden West, insomma, bensì novità provenienti da sviluppatori di terze parti tra grandi publisher e team indie.

Per il momento sappiamo che sarà presente Little Devil Inside, protagonista di un teaser pubblicato ieri proprio da Sony come primo assaggio dello State of Play. Potremo dunque tornare a fare un'occhiata all'interessante titolo indie di Neostream Interactive che sembrava un po' disperso ultimamente, ma non sarà ovviamente l'unico titolo presente.

Appuntamento dunque per questa sera alle ore 22:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it per seguire in diretta con noi il nuovo State of Play di ottobre 2021, non mancate!

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!