Top 10 giapponese: Switch domina la classifica hardware e software al 16 gennaio 2022

Famitsu ha condiviso i dati di vendita software (giochi fisici) e hardware per il mercato videoludico giapponese per il periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 e il 16 gennaio 2022. Nintendo Switch, come sempre, domina le Top 10.

Vediamo prima di tutto i giochi più venduti in Giappone nel periodo di riferimento (tra parentesi le vendite totali ad oggi):

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 22,108 (793,683) [NSW] Pokemon Diamante Lucente | Perla Splendente (The Pokemon Company, 11/19/21) - 19,129 (2,454,455) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 18,505 (4,713,464) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 17,684 (4,373,799) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 12,986 (2,475,523) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 11,948 (7,149,014) [NSW] Big Brain Academy: Sfida tra menti (Nintendo, 12/03/21) - 10,895 (223,428) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 10,064 (3,044,438) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 9,864 (2,570,479) [NSW] 51 Worldwide Games (Nintendo, 06/05/20) - 6,845 (906,012)

Nintendo Switch con Leggende Pokèmon Arceus

Ecco la classifica delle console più vendute in Giappone nel periodo di riferimento:

Switch OLED Model - 48,824 (993,807) Switch - 29,131 (17,867,356) Switch Lite - 16,568 (4,497,478) PlayStation 5 - 12,996 (1,090,990) Xbox Series S - 1,848 (57,446) PlayStation 5 Digital Edition - 1,457 (204,152) New 2DS LL (incluso 2DS) - 489 (1,180,714) Xbox Series X - 419 (74,265) PlayStation 4 - 17 (7,819,277)

Come potete vedere, sette giochi su dieci sono pubblicati da Nintendo e a questi si somma Pokémon, che conta comunque come esclusiva first party. Il successo di Switch è totale, anche dal punto di vista hardware come potete vedere qui sotto. Le prime tre posizioni sono occupate dai tre modelli di Switch. Notiamo anche che OLED è prossimo al milione di unità vendute in Giappone.